Itt a gyümölcsszezon sztárja de az ára is rekorder

A magyar eper egyértelműen a legdrágább jelenleg a piacon. A görög egy kicsit olcsóbb, de nem hozza azt a minőséget amit a magyar, vallják az árusok és a vevők is.

A magyar eper drága és nagyon finom

Fotó: Vajda János

Böbe, a Búza téri piac egyik legnépszerűbb árusa. Ez nem csoda hiszen pultján sorakozó zöldségek, gyümölcsök már messziről hívogatnak minőségükkel.

„Véleményem szerint a legdrágább gyümölcs a piacon, az eper és ezek közül is a magyar eper. Más a minősége mint az import epernek, sokkal puhább a húsa és más az ízvilága. A pultunkban jelenleg háromféle magyar eper is található, háromféle árral. Az előző szállítmányt picit olcsóbban adjuk, a másik kettő az mára érkezett, a méretük is változó, ahogy látható is. A nagyobb első osztályú eper kilója 3498 forint. Ezek nagyon friss, érett és ízletes gyümölcsök. Egy helyről hozzuk az árut Zákányszékről. Aki már ismer bizalommal jön hozzánk minden évben, így visszajáró vevőink is vannak” – árulja el kérdésünkre az árus.

A magyar epernek nincs párja

„Én személy szerint előnyben részesítem a hazai termékeket a főzéshez és sütéshez. Otthon is igyekszem mindent amit csak lehetséges megtermelni. Bár most közel háromezer forintot fizettem egy kiló eperért, de úgy gondolom a minőséget meg kell fizetni” – vallja Koscsóné Orosz Mária.

A minőséget meg kell fizetni

Fotó: Vajda János

Az ország más részein sem olcsóbb

A www.vilaggazdasag.hu április 25-ei cikkében arról ír, hogy van ugyan olcsóbb termék is, de az magyar eper ára egyes helyeken még ennél is durvább lehet. Kitér arra is, hogy Tatabánya városában is megjelentek az első eperárusok, akik a kemma.hu beszámolója szerint hazai árut kínálnak, kilónként 1500 és 2000 forintért.

Majdnem négyezer, egy kiló

Ennél drágább szamócát is találtak azonban a lap tudósítói: a helyi Gyümölcsbányába Kecskemétről érkezett az eper, ahol kilónkénti ára 3990 forint volt. Az áruházakban a fél kilogrammos kiszerelés 1000-1500 forint között van, de az kizárólag importtermék. A legtöbben egyelőre gyümölcsnek viszik az epret, később majd kitűnő lekvár- és szörpalapanyag is lesz a szemekből. A megkérdezett kertészek szerint nagyon magas áron indulhat az eper szezonja, és az első egy hét után várható csak árcsökkenés.