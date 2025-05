Halad az M30-as, senki sem szívesen élné át, amit a buszon egy anyának kellett

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például, hogy hogy halad az M30-as Miskolc és Szikszó közötti szakaszának helyreállítása, vagy hogy mit csinált a kapus gyerekként, esetleg a vadnai szörnyetegre kíváncsi, vagy az édesanyák legszörnyűbb rémálmára, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglaló cikkünkből gyorsan tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről.

Az M30-as helyreállításának munkálatai.

Fotó: Vajda János

Elkezdik visszaépíteni a töltést az M30-as autópálya helyreállításánál - fotók, videó!

Jól haladnak a munkálatok. Egy bejárás keretében mutatták be az M30-as autópálya helyreállításának jelenlegi helyzetét. Ha ön is bejárná velünk a helyszínt, az alábbi linkre kattintva megteheti: