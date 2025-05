Kiderítettük mi folyik - képek, videó

Lillafüred számtalan látnivalóval és turisztikai attrakcióval csábítja a kirándulni vágyókat.

Lillafüred csodás természeti környezettel várja a látogatókat

Fotó: Vajda János

Fejes Dalma kiskutyájával Baileyvel vette a vízesés felé vette az irányt, a kedves kinézetű kiskutyát többen közrefogták és simogatták. Dalma a családjával látogatott ki Lillafüredre.

„Én miskolci vagyok édesapámék viszont elköltöztek Békéscsabára. Most elhoztuk őket ide hogy a kicsi gyerekeik is lássák ezt a csodálatos helyet. Nagyon tetszik nekik, hiszen Békéscsabán minden sík és egyenes, úgyhogy számukra újak a dombok és a magaslatok. A kisvasutazás szeretnénk még a programba csempészni, a kutyusomnak most ez lesz az első, úgyhogy meglátjuk, hogyan fogja viselni” - mondja el kérdésünkre a lány.

Lillafüred csónakázó tava is nagyon népszerű

A jó idő nagyon sok embert csábít csónakázásra, a tulajdonos örül a nagy érdeklődésnek.