Életeket menthetnek Edelényben az új eszközzel! (fotók, videó)

Új eszköz a kórház számára

A szűrővizsgálat 35 éves kortól ajánlott, valamint 45-60 év között kötelező, még ha panaszmentesek vagyunk is, családi halmozódás esetén viszont ajánlott akár 20 éves kortól is. Célja, minden esetben az elváltozások korai azonosítása, vagy a melldaganat kizárása. Minél előbb diagnosztizálják a mellrákot, annál nagyobb az esély a hatékony kezelésre és ezáltal a túlélésre is. Magyarországon az emlőrák minden hetedik, vagy nyolcadik nőt érint. Az elváltozást időben felismerve a daganatok jól gyógyíthatók, ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni az emlődiagnosztikai vizsgálatok jelentőségét.

Dr. Szabó Melinda, az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet főigazgatója így fogalmazott:

Az mindig egy nagyszerű hír, ha egy kórház vagy rendelőintézet műszerparkja egy újabb eszközzel bővül, miközben a prevencióról, megelőzésről beszélünk. A mai nap egy mammográf készülék átadásáról szól. Ez az eszköz életeket ment, mivel lehetővé teszi a rák korai felismerését

– mondta.

Nagyon jól ismertek mindannyiunk előtt azok a magyar népegészségügyi adatok, amelyek arra ösztönöznek minket, hogy népegészségügyi szempontból leginkább kiemelt betegségeket megelőzzük és ezeket ideje korán felismerve gyógyítsuk és jó eredményeket érjünk el

– mondta dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos.

A szűrés lényege, a tünet és panaszmentes betegek kiemelése még időben. Ha szűrésre kapnak a hölgyek behívót, akkor feltétlenül vegyenek részt a vizsgálaton, mert életet menthet

– tette hozzá.