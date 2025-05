Rendőrök, tűzoltók, mentők és készenlétisek lepték el a Szentpéteri kaput - fotókkal

Május 8-án hagyományosan a Miskolci Rendvédelmi Technikumban a rendvédelmi szervek látványos és interaktív bemutatókkal készültek a látogatók számára a Kéklámpások Napja alkalmából. A délutánig tartó rendezvényen kommandós akciók, rendőrmotoros ügyességi bemutatók, lovasrendőr-bevetés, valamint kutyás akciók is színesítették a programot. Látványos volt a baleseti mentés szimulációja kapta, ahol a rendőrök, mentők és tűzoltók összehangolt munkáját követhették a nézők.

A Kéklámpások Napja mindig nagy siker.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A Kéklámpások Napja a továbbtanulók és a családok kedvenc programja

A statikus programok is nagy érdeklődést váltottak ki. A látogatók testközelből ismerhették meg a rendvédelmi fegyver- és járműtechnikai eszközöket, kipróbálhatták a motoros szimulátort, és találkozhattak rendőrségi robottal is. A bűnmegelőzési sátrak mellett ügyességi pályák – kerékpáros és rolleres – is várták az érdeklődőket, míg a vállalkozó kedvűek légzőkészülékkel felszerelkezve tájékozódhattak a füstsátorban.