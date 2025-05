Újabb balesetre is „készen áll” a vízügyes kereszteződés...

Három napja csak sárgán villognak a lámpák abban a csomópontban, ahol a Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság áll a sarkon (sokan erről az intézményről ismerik és azonosítják a helyszínt). A Vörösmarty–Soltész Nagy Kálmán utcák kereszteződésében legutóbb múlt pénteken történt baleset, két autó ütközött, az egyikük utóbb a sarkon működő dohánybolt falába csapódott. A nyomok máig ott láthatóak a járdán, illetve a házfalon. A karambol ennél is jobban érzékelhető következménye, hogy a kidőlt oszlop miatt a forgalomirányító rendszer azóta sem működik.

Keresztül-kasul, avagy a pénteki karambol hétfői utóhatása.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Karambol, majd sötéten lebeg a magasban

A lámpák csak sárgán villognak, ez a „a megszokottnál” is több és nagyobb torlódást okoz a Vörösmarty–Soltész csomópontban – lehetett hallani a közlekedők panaszát a hétvégén, majd hétfőn délelőtt is. A helyszíni megtekintés igazolta az aggályt, sőt, rá is erősített: még csak sárgán sem villog minden lámpa... (Van, amelyik sötéten lebeg a magasban.) Szóval a közlekedésbiztonság egyik fontos eleme ki van iktatva: nem segíti az amúgy is problémás csomóponton való áthaladást – óránként több száz vagy több ezer jármű?! – a piros-sárga-zöld fényjelzők kiszámítható működése.

Októberben ütköztek

Heti rendszerességű itt a havária – erősítette meg érdeklődésünkre az egyik közeli üzlet munkatársa. Amikor amúgy minden rendben, akkor is veszélyes a közlekedés errefelé. Hogy mást ne mondjunk, szinte hajszálra ugyanilyen ütközés történt alig több mint egy esztendeje, aminek akkor is a dohánybolt volt az „áldozata”.