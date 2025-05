Ha túl akarod élni a kánikulát, nézd meg, mit viselnek a beduinok a sivatagban!

Miközben a világ továbbra is az extrém hőhullámokkal küszködik, amelyek az éghajlatváltozásnak köszönhetően egyre rendszeresebbé válnak Borsodban is, az általunk viselt ruházat létfontosságú összetevője annak, hogy testünk hűvös maradjon. A kánikula ellen viselt megfelelő ruházattal akár több Celsius fokos hűsítést is elérhetünk.

A kánikula egyik ellenszere lehet a fekete öltözet.

Fotó: MW

Ahhoz, hogy könnyítsük a testünk számára a kánikula okozta szenvedést, izzadást, párologtatást és hőszabályozást, egyáltalán nem mindegy a választásunk. Nézzük meg közelebbről, mik az okos döntések.