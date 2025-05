Sokan voltak és vidámak: kamáztak a Fazekasban - képek, videó

A kama, avagy miskolci erszénylabda helyi unikum, sőt, hivatalosan „miskolcikum”. Különös érték: egy labdás csapatsport, ami csak itt ismert, itt is keletkezett, és az itt élők emlékeznek rá jó szívvel fiatalkorukból. Vagy éppen űzik: mint azok a kisdiákok, akik a Fazekas iskolában két hete belefogtak a házibajnokságuk lejátszásába, majd most szerdán befejezték a kétfordulós küzdelemsorozatot. Ez az esemény is beleillik abba a körülbelül egy évtizede zajló folyamatba, ami révén civil értékmentők igyekeznek a kama legendáját, szellemiségét megőrizni, életben tartani. S ennek keretében mai fiataloknak tanítják a sportágat, amint annak idején maguk is gyerekként kamáztak a lakótelepeken, grundokon, iskolaudvarokon.

Húsz csapattal kamáztak a kisdiákok a Fazekas iskolában

Fotó: Vajda János

Kamáztak, két héten belül másodszor

Legutóbb, mint arról két hete a Boon.hu beszámolt, a Fazekas utcai általános iskolában szerveztek „Kama Fesztivált”, amelyen húsz csapat indult, összesen mintegy másfél száz kisdiákkal soraiban. Éppen a nagy érdeklődésre, a sok jelentkezőre tekintettel kellett kétfordulóssá tenné a kupaküzdelmeket, amelyek most, szerdán kora délután fejeződtek be az iskolaudvaron kialakított alkalmi kamapályákon.