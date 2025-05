Jobb, ha felkészül: új jogosítvány jön, a kezdővezetőkre pedig szigorítás vár!

Nekem mondjuk maximálisan mindegy, hogy a telefonomon lesz a jogosítvány, vagy a zsebemben, tárcámban. Egyébként üdvözlöm az ötletet, mert könnyebb lesz így. Sokszor nem is hordok magammal pénztárcát, amibe a jogsit is tartom ugye, csak telefont viszek magammal a boltba is, mert a bankkártyám is abba van és tudok vele fizetni