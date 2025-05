Hídmérlegen a türelem, ezért torlódott a sor a miskolci hulladékudvarnál - van megoldás!

Így próbálják csökkenteni a torlódásokat

A MiReHu a hulladékudvarok nyitvatartási rendjével igyekszik segíteni a lakosságot. Hétköznap 18 óráig nyitva vannak a miskolci telephelyek, így a hétvégén összegyűjtött hulladékot munka után is be lehet szállítani. A társaság megvizsgálta az eddigi leterheltségi adatokat. A nyilvántartások szerint május 2-án, pénteken minden hulladékudvarban megduplázódott a beszállítások száma, és szombaton is csak kis mértékben csökkent az igénybevétel. Áprilisban a pénteki és szombati napokon átlagosan 43–60 mérést végeztek, míg május 2-án, pénteken 99–107 mérést.

Évek óta a Bogáncs úti hulladékudvar a legnépszerűbb. Az áprilisi és május eleji adatokból látszik, hogy akik itt nem jutottak be, azok a József Attila úti udvart választották, ahol ugrásszerűen megnőtt a forgalom, ugyanakkor ott is jelentkeztek torlódások.