Még 91 éves korában is lopott a miskolci nő, akiről előre megmondták: világhírű művész vagy bűnöző lesz

Jó eszű gyerek volt

2017 volt az utolsó alkalom, hogy megint bajba keveredett, ekkor már 91 éves volt. Összesen hat alkalommal részesült közkegyelemben. Az fellelhető adatok és saját nyilatkozatai lopásairól eléggé ellentmondásosak. A Miskolci Szemelvények blog fiatalkori éveit átlagosának írja le, a neveltetése megfelelő volt, ő maga pedig jó eszű gyerek, bár a hajlam, hogy szemet vetett mások dolgaira, már ekkor előjött.

A hírhedt miskolci Gizi nyelveket is beszélt

Egy hatévesen elszenvedett agyhártyagyulladást okolt Gizi a későbbi kleptomán hajlamáért. Állítólag Szent-Györgyi Albert is kezelte, aki azt mondta neki, hogy vagy világhírű művész, vagy bűnöző lesz belőle. Kassán tanult egy leányneveldében és már 1944-ban, majd 1946-ban is büntetve volt, onnantól kezdődően pedig szinte folyamatosan. Külföldön is élt, nyelveket beszélt.

Az, hogy három nyelven beszélt lehetséges, hiszen külföldön is élt, többször járt nyugaton és keleten egyaránt. Olyan forrásra is akadtam, ahol azt állította Gizi, hogy ő márpedig apácának tanult. Férjhez ment, három gyermeke született és egy kis időre abba hagyta a tolvajlást.

Repülős Gizi, a hírhedt miskolci asszony egyike a város legendáinak

Fotó: MW

Repülős Gizi félt a repüléstől?

Saját bevallása szerint mindig is rettegett a repüléstől, ennek ellenére A Repülős Gizi ragadványnév úgy maradt rajta, hogy az ötvenes években is üzemelő belföldi repülőjáratokon is "dolgozott", Elmondása szerint az a bizonyos repülőjegy, amit nála találtak, és amiből a neve eredeztethető, a férjéé volt. Pedig a legenda szerint reggel átment a szomszédhoz kérni valamit - napközben a belföldi járatokkal utazgatott, a vidéki városokban lopkodott ezt-azt -, majd este vissza is adta a kölcsönt, így próbált meg alibit szerezni magának- írja a miskolciszemelvények.blog.hu.