A város, ahol a hidrogént nem hajszőkítésre használják

A városvezető kiemelte, hogy a geotermia, a földő használata nagyon fontos város életében és most a hidrogén használatának korszaka el elkövetkezik. Kassa most nyert el egy hidrogénpályázatot, így Miskolc felveszi a kapcsolatot ebben is testvérvárosával, hogy minél hatékonyabban tudjon bekapcsolódni folyamatokba.

A volt diósgyőri kohászat, a DAM: Nemcsak Miskolcon, hanem a miskolciakban is tájseb. Újra meg kell tölteni élettel. Jogilag nagyon komoly mutavány lesz. Nem kérdés, hogy dolgunk van a DAM-mal.