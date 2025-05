Garadnán versenyeztek a legjobb favágók - fotók, videók

A fakitermelés fortélyaiba nyerhetett betekintést az, aki a Miskolc-Garadna kisvasút végállomása közelében rendezett programra kilátogatott.

A fakitermelési versenyen cél a világbajnokságba való bejutás volt.

Fotó: Vajda János

„A verseny legfontosabb célja az volt, hogy a jövő évben megrendezett világbajnokságra egy selejtezőt szervezzünk. Ez nagy valószínűséggel Szlovéniában lesz március hónapban. A világbajnoksággal kapcsolatos érdekesség, hogy 1971-ben Magyarország és Jugoszlávia indította el ezt a versenysorozatot. Jelen pillanatban a világról általában közel harminc nemzet vesz részt” – mondta el kérdésünkre Kondra László, a Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány elnök-helyettese, majd hozzátette, hogy az indulók döntésben (állványon, lézeres méréssel), szerelésben (lánc cseréje), kombinált darabolásban, lánckímélő darabolásban és gallyazásban mérhették össze tudásukat.

A fakitermelési versenyen amatőrök és profik is indultak

Az alelnök azt is elmondta, hogy harmincegy induló volt a versenyen amatőrök és profik egyaránt és három hölgy nevező is érkezett. Azt is megtudtuk, hogy a versenyben résztvevők fakitermelési vállalkozásokból jönnek, de van köztük tűzoltó, illetve egyetemista is.