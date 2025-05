Ötször megkerülte a földet, most Miskolcon járt Fa Nándor - képek, videó

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) mskolci központjának szerdai programján Fa Nándor az óceán tanításairól, az egyedüllét és a hit erejéről, valamint a kitartásról is mesélt a népes közönségnek.

Fa Nándor népes közönségnek mesélt Miskolcon

Fotó: Vajda János

„A Szent Jupát egy kaland volt, utána a kíváncsiság, a szakma, az óceán és önmagam megismerése hajtott” – idézték fel tőle a korábbi látogatás során elhangzottakat, amelyek ma is irányt mutatnak sokak számára.

Fa Nándor neve legenda, nemcsak a hajózás szerelmesei körében

Fa Nándor nem csupán vitorlázó, hanem hajótervező és -építő is. Barátjával, Gál Józseffel együtt az elsők voltak, akik magyar színekben körbevitorlázták a Földet. A Szent Jupát nevű túrahajót saját kezűleg építették, öt év alatt, mintegy 20 ezer munkaórában. A 717 napos, 70 ezer kilométeres útjuk nemcsak technikai, hanem emberi teljesítményként is emlékezetes maradt.

Amikor a versenyzés életforma

A versenyzés életforma lett a világszerte ismert vitorlás számára. Az Alba Regia nevű hajóját maga tervezte és építette, mellyel sikeresen teljesítette a BOC Challenge egyszemélyes földkerülő versenyt. Teljesítménye nem maradt visszhang nélkül: a Spirit of the BOC Challenge nevű különdíjat róla nevezték el. Az igazi áttörést a hírhedten nehéz Vendée Globe verseny hozta meg: itt első nem francia versenyzőként ért célba. Utolsó nagy szólóversenye a 2016–2017-es kiírás volt, ahol a Spirit of Hungary fedélzetén 93 nap, 22 óra, 52 perc, 9 másodperc alatt teljesítette a világ körüli utat, a mezőny legidősebb versenyzőjeként.