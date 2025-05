"Nekem nagyon tetszett" - miskolci diákokat kérdeztünk a magyar érettségiről - videóval!

Ezek voltak a feladatok a mai magyar érettségi első felében

A magyar érettségi feladatlap első részében jellemzően egy 800-1000 szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kellett elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat.

E feladatokkal azt mérték fel, hogy a diákok mennyire olvastak figyelmesen és mennyire tudták értelmezni az olvasott szöveget. A szövegértésben kapott feladatok között idén szerepelt táblázat, a helyes válasz aláhúzása, valamint a számos indoklást igénylő példa is. Ezek megoldásával összesen 40 pontot szerezhettek. Az első részhez tartozott továbbá az irodalmi műveltségi teszt, amivel további 20 pontot zsebelhettek be. Az idei tesztben számon kértek stílusirányzatokat, műfajokat, fogalmakat, de feltűnt köztük Arany János és Zrínyi Miklós is.