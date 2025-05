A túró rudis tizenhetes mindenkin kifogott! Ilyen volt a matek érettségi, mutatjuk a lehetséges megoldást!

A középszintű matematika érettségi idén is két feladatlapból állt.

A diákok átbeszélik a feladatokat a matematika érettségi után.

Fotó: Galambos Eszter

Az első részben 10-12 feladatot kellett megoldaniuk, amire összesen 45 percük volt a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon. Az idei feladatsor első részében halmazok, egyenlet a valós számok halmazán, gráfok és vektorok is szerepeltek, de a diákoknak térfogatot, mértani sorozat összegét is kellett számolniuk. Matekból az első 30 pontos, a második rész pedig 70 pontos volt.

A matematika érettségi feladatokra alaposan felkészültek

A Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum ipari informatikai technikus szakmát tanuló tizenkettedik évfolyamos tanulóit kérdeztük, mennyire okozott számukra nehézséget a feladatok megoldása.

Rónai Zoltán Richárd jókedvűen és magabiztosan jött ki a vizsgáról.

Rónai Zoltán Richárd

Fotó: Galambos Eszter

„Meglepő módon a matematika első része számomra könnyű volt, bár az is igaz, hogy nagyon sokat gyakoroltunk az utóbbi időben matektanárral az ilyen jellegű feladatokat, úgyhogy ez kifejezetten gyorsan ment. A második feladatrészben voltak kihívások ahogy az osztálytársakat végig kérdeztem, leginkább mindenki a tizenhetes, „túró rudis” feladatot hagyta ki a kihagyható feladatok közül. Nálunk szokás, hogy amikor kijövünk a vizsgáról, a folyosón összegyűlünk és átbeszéljük a megoldásokat, a magyarérettségi után is ez volt és most is” – mondta el kérdésünkre Richárd, majd hozzátette, hogy egy kicsi pihenés után átnézi a történelmet, hiszen van egy kis félelem benne, mert a magyar és a matek érettségi sem bizonyult eddig nehéznek, és így talán a történelem majd mindent bepótol.

A matek érettségi réme, a túró rudis feladat

A www.eduline.hu oldalon bárki megtekintheti a „túró rudis” feladatot, illetve annak nem hivatalos megoldását, amely bizony Molnár Zoltánnak is problémát jelentett.

Molnár Zoltán

Fotó: Galambos Eszter

„Úgy érzem, hogy elég jól sikerült, alaposan felkészültünk. Akinek nem ment úgy ez a tantárgy, azok számára plusz foglalkozást is tartottak az iskolában. A feladatok nem voltak nehezek, hasonlóak voltak, mint amelyeket gyakoroltunk. Amihez hozzá sem tudtam kezdeni, az az érettségi második részében a tizenhetes volt, de ez egy kihagyható feladat volt, így ezt meg is tettem. Úgy gondolom, hogy mivel a matek és a magyar is könnyű volt, így a történelem nehéz lesz, ezért a ma délutánt még nem pihenéssel, hanem felkészüléssel töltöm majd” – hangsúlyozta Zoltán.