Borsodban vagy a Balaton partján drágább az eper?

A magyar eper egyértelműen a legdrágább jelenleg a piacon. A görög egy kicsit olcsóbb, de nem hozza azt a minőséget, amit a magyar, vallják az árusok és a vevők is, írtunk róla a napokban.

A magyar eper drága, de nagyon finom.

Fotó: Vajda János

A borsodi eper árakat ismerjük, vajon mi a helyzet az ország másik részén?

Berobbant a nyár a fonyódi piacon is. Erre utal a fokozott vásárlói érdeklődés és abból is, ahogyan kapkodták a gyümölcsöt a vásárlók. Kis túlzással állíthatjuk, hogy a csaknem három hektáron elterülő fonyódi piac minden sarkában eperárusba botlottunk május első hétvégéjén - számol be sonline.hu. Az eperkínálat óriási, a vásárlók többféle minőségű gyümölcsből válogathattak, hogy milyen árakat láttak, az kiderül a sonline.hu cikkéből.

És hogy mit jelent ez a későbbi árakra nézve? Bizonyára árcsökkenéssel számolhatunk, és persze a jóslatok szerint gazdag választékkal a népszerű gyümölcsből.