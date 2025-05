Megugrott az egy négyzetméterre jutó sztárok száma Encsen (fotók, videó!)

Május első napján a város ismét megtelt nyüzsgéssel, ami nem is csoda, hiszen sztárparádét nyújtottak a szervezők az Encsi Majális apropóján. Második alkalommal rendezték meg a programot az abaújdevecseri alsó Csoma-kastélyparkban. A színes események egymást érték és maximálisan kiszolgálták a különböző generációk érdeklődését, igényeit Encs szívében. Kicsik és nagyok is találtak kedvükre való élményeket, hiszen a sztárok mellett gasztroutca és retro busz is üzemelt a majális idején, valamint folyamatos gyerekprogramok, kulturális és szórakoztató műsorok kavalkádja biztosította a jó hangulatot.

Encs másodszorra rendezett majálist, de mintha mindig ezt csinálták volna.

Fotó: Zaveczki Adam