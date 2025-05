Egy elnéptelenedett falu Borsodban, amit elnyelt az idő - sok fotóval, videóval

Mezőnagymihály közelében rejtőzik egy elnéptelenedett falu, Nagyecsér. Az Urbex Hungary csapata bejárta az elhagyatott települést, és megosztotta elképesztő felvételeit. A képek alatti kommentáradatból kiderült, hogy sokan őriznek még személyes emlékeket erről a faluról, sőt, az is kiderült, hogy talán egy lakója – ha nem is állandó – van a településnek.

Egy elnéptelenedett falu ilyen épületekkel van tele.

Az elnéptelenedett falu egykor virágzó hely volt

Nagyecsér a 20. század elején született, amikor a környék nagybirtokait felparcellázták, és a Mezőkövesd, Szentistván, Maklár, Poroszló és Sarud felől érkező telepesek kezdtek itt új életet. A 30-as évek végére Nagyecsér három utcával, iskolával, templommal, kocsmával, szatócsüzlettel, kézműves műhelyekkel igazi, virágzó közösséggé vált, amelynek lélekszáma elérte a 700 főt. A környező tanyák – mint a Liba-tanya, a Gólyás-tanya vagy a Zsindelyes-tanya – lakói is ide jártak vásárolni, szórakozni, sőt, a helyi vásárokon árulni.

A környező tanyavilág gyermekei is itt tanultak

Az iskolát 1947. január 10-én nyitották meg. Az egytantermes iskolában 78 diák tanult, többségében katolikusok, de református gyerekek is szép számmal akadtak. A diákok nemcsak Nagyecsérről, hanem a környező tanyavilágból is érkeztek. Bár az 1950-es évek végén bevezették a villamosáramot, a közlekedés továbbra is komoly akadályt jelentett, ez pecsételhette meg Nagyecsér sorsát.

Aszfaltút soha nem épült Mezőnagymihály felé, és különösen esős időben szinte megközelíthetetlenné vált a település.

Az 1960-as évektől kezdve megindult az elvándorlás. Először az iskola felső tagozatát zárták be, majd fokozatosan kiürült az egész település. Az 1960-as népszámlálás idején már csak 187-en éltek itt.

Szó szerint kihalt a település

Az idősebb lakók elhalálozásával, a fiatalok elköltözésével Nagyecsér teljesen elnéptelenedett. Az 1970-es évektől a házak pusztulásnak indultak, a természet lassan visszavette, amit az emberek valaha felépítettek. A falu azonban még ma sem teljesen lakatlan. Az agraroldal.hu 2016-os beszámolója szerint Tóth Rudolf budapesti vállalkozó több mint egy évtizede él Nagyecséren az év nagy részében. A vállalkozó elhivatottságának köszönhetően a falu néhány részlete megmenekült a teljes enyészettől, a templomot helyreállították, az elektromos hálózatot részben felújították.