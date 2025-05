Fitneszterem-tulajdonos: az első lépés a legnehezebb

Egészség. A Borsod Online sportos podcastjának vendége ezúttal Mellik Béla miskolci kondi-, és fitnesz terem tulajdonos volt. A szakember beszélt arról, hogy ha valaki esetleg szeretne belevágni egy olyan, mindenki számára nyitott edzőterem megvalósításába, miként ő is kezdte néhány évvel ezelőtt, akkor milyen dolgokra kell figyelnie. Emellett elmondja azt is, milyen veszélyeket rejthet magában, aki saját magának akar egy privát helyiséget, súlyokkal, gépekkel, akár otthon, a garázsában.

Mellik Béla úgy gondolja, az egészség mindenki számára a legfontosabb Fotó: Molnár István

Az egészség rendben legyen

Mellik Béla úgy látja, nagyon fontos, hogy egy edzőterem próbálja visszaadni a családias légkört, hiszen akkor szívesebben jönnek a vendégek is, akik a ,,hazai érzést" keresik. Hozzátette, egy ilyen helyszín egyfajta találkozó hely, amely arra is alkalmas, hogy ismertségek, barátságok köttessenek, azonban vannak olyan óriási termek is, amelyek kevésbé adnak erre, kevésbé ilyen a profiljuk, ,,személytelenek". Hangsúlyozta: az emberek mindent megtennének azért, hogy az egészség rendben legyen, ezért – akiknek problémájuk van, például a súlyukkal – életmód váltást javasol, amit előbb az étkezési szokások megváltoztatásával kell kezdeni. ,,Mindig az első lépés megtétele a legnehezebb" – fogalmazott, azt is hangsúlyozva, hogy a vendégeket az edzőtermekben több szakavatott személyi edző várja, akik javaslatot tesznek arra, hogy milyen munkát, izomcsoportot kell, szabad ,,megdolgoztatni".