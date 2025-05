Kitalálja, mi ez a Bulgárföldön?

Leülne a miskolci villamosra várva? Egyre jobb állapotú padokon teheti ezt meg, például a Bulgárföldön, ahol felújították a padokat, amik ezentől a szeretett miskolci csapat, a Diósgyőr színeiben pompáznak.

Csak a Diósgyőr, a bulgárföldi villamosmegállóban is

Forrás: Facebook/Hollósy András

Megújítottuk és piros-fehérré varázsoltuk a bulgárföldi villamosmegálló padjait is – osztotta meg közösségi oldalán Hollósy András, Miskolc alpolgármestere. A villamosmegállókban is csak a Diósgyőr! Ne lepődjön meg tehát, ha várja a villamost és a padokat látva felzeng a fejében a dallam, hogy Csak a Diósgyőr! Ugye, hogy most sem olvasta, hanem dúdolta? A poszt alatt többen örömüket fejezték ki, és olyanok is voltak, aki szerint a miskolci villamosoknak is jól állna ez a szín.

Lehet, hogy a villamosokat sem ártana, hátha nem lenne ennyi baleset!

Az elképzelést sokan támogatták.

támogatom a piros-fehér elképzelést.

Már csak a villamosok maradtak hátra