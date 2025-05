Ezúttal nem eltűnteket kerestek, hanem élményeket adtak Mályiban - képek, videó

A Családi sport- és egészségnap valóban a családokról szólt, már délelőtt sokan kilátogattak a gyönyörű mályi tó partjára. A családi nap keretében a babakocsisoktól a nagyszülőkig minden korosztály megtalálta a neki szóló programot.

Családi nap és boldog mosoly

Fotó: Vajda János

Családi nap mozgással, élményekkel

A nap folyamán a sportolni vágyók választhattak biciklitúra, gyalogtúra és családi futás között. A sportos kihívások mellett színes programok is várták az érdeklődőket. A Neptun Búvárklub és Mentőcsapat látványos búvár- és kötéltechnikai bemutatóval készült, a legkisebbeket pedig gyerekbarát programok, mint ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, valamint csónakáztatás és kötélpálya várta. A Neptun csapat tagjai elsősegély-bemutatóval is készültek, és a látogatók testközelből ismerkedhettek meg a búvárfelszerelésekkel is.

Nemcsak a búvárok, a mentőkutyások is bemutatóval készültek

A rendezvény különleges színfoltja volt a mentőkutyás bemutató. Lékáné Viszokai Katalin, a Neptun kutyás egységének vezetője elmondta, hogy a kutyák napi szinten tréningeznek, és eltűnt személyek felkutatásában vesznek részt.

A személykövető kutyák szagmintából dolgoznak, és megmutatják, merre indult el az eltűnt személy. Ha nincs ilyen kiindulópont, akkor a területkereső kutyákat vetjük be, akik nagy területeket tudnak gyorsan átvizsgálni, élő embereket keresve, akik nem tudtak segítséget kérni

– magyarázta.

A jótékonyság is szerepet kapott, finom falatok formájában

A nap folyamán jótékonysági sütivásár is volt, melynek bevételét a két szervező egyesület támogatására fordítják.

A Neptun Mentőcsapat önkéntes alapon dolgozik, szervezetünk pedig nagyon kis költségvetésből működik, így minden támogatás sokat jelent

– emelte ki Golej Szabolcs, a Neptun vezetője.

Tavaly még csak bemutatóval vettünk részt a rendezvényen, idén viszont már a szervezésben is aktív szerepet vállaltunk.

Nagyon lelkes csapat szervezte az eseményt – nyilatkozta a boon.hu-nak Puhlné dr. Csepreg Edit, az Érted és Veletek Alapítvány elnöke. Elmondta, hogy nagyon sok programot szerveznek és klubot működtetnek.