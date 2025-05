Kevesebb bort isznak, abból lett baj! Ki nem találná, hogy kik + fotók

A vörös bor lefelé, a fehér bor felfelé „megy” – mutatta az előadó a grafikonon az utóbbi évek adatait –, és a borkultúra általában is teret veszít, például a franciák is már inkább isznak sört, mint a hozzájuk társított tradicionális italt. Az agrárium általános, illetve a most hétvégi miskolci Borangoláshoz kapcsolódó aktuális témáiról tartottak tájékoztató szakmai fórumot csütörtökön a borsodi megyeszékhelyen.

Szinay Attila, Friedrich László és Nguyen Duc Quang az előadók sorában. Főtéma volt a borkultúra a szakmai napon.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A fenti érdekes információk a bortermelés és borfogyasztás alakulásáról Sidlovits Diána, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szőlészeti-borászati szakértője előadásában hangzottak el. A megyénkbeli, illetve fővárosi, a vonatkozó állami programokban érintett hivatalnokok, vállalkozók, szakemberek számára tartott szakmai nap keretében a NAK több vezetője, valamint más meghívott előadók tájékoztatták a megjelenteket aktuális kérdésekről. A Borangolás apropóján természetesen a borkultúra szerepelt kiemelt helyen a témák között.

A borkultúra terén: válsághelyzet

Az ezredforduló táján a szőlős-boros iparágban tapasztalt felfutást az azóta eltelt negyedszázadban inkább visszaesés követte; Olaszország, India, Oroszország említhető olyan államként, ahol ma is növekedés van. Mint Sidlovits Diána előadásából kiderült, a borpiacon válsághelyzetet érzékelnek a szereplők. Csökken a fogyasztás, főleg a vörösboré, gyakoriak a szőlőkivágások világszerte. A szőlőtermelés maga viszont nő, egyre nagyobbak a hozamok. A csemegeszőlő iránti kereslet ugyanis emelkedik. Az ágazat egészét viszont többféle negatív hatás károsítja. Az időjárási szélsőségek, a fogyasztási szokások gyors változásai, az infláció, azaz az árak növekedése.

Kína ma a legjelentősebb szőlőtermelő a világon. „Rakétaként lőnek ki a számok” – fogalmazott a szakértő. (A dobogósok még: Törökország, India.) A nagyvilágban a szőlőtermelő földek területe az ötödére csökkent 1950-hez képest. Magyarország ebből 0,8 százalékkal részesedik (60 ezer hektár), majdnem mind borszőlővel. A 400 ezer tonnányi éves szőlőtermés zöme borrá lesz.