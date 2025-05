Készítsen be harapnivalót: elképesztő mennyiségű program lehetőséget mutatunk a hétvégére

Ember legyen a talpán, aki ki tudja választani, melyik eseményre látogat el május 8. és 11. között. Folyik majd a bor Borsod-Abaúj-Zemplén több pontján is, a Borangolás mellett Mádon is, valamint lesznek sztárok, díjátadás, gyermekprogramok, sportesemények és világzenei koncertek is, csak hogy néhányat említsünk. A teljesség igénye nélkül kínálunk élménydús kikapcsolódást számos helyen Borsodban.

Borangolás, zene és tánc keretezi a jeles napot.

Fotó: MW

Miskolc Város Napja ugyan május 11-e, mégis háromnapos programsorozattal ünnepeljük ezt a jeles eseményt. Pénteken filmkoncertet kínál a Művészetek Háza A Generális címmel, ugyanezen a napon Bandaloop fantázianévvel táncot láthatnak az érdeklődők a Városháza homlokzatán. Aki lemaradt erről pénteken, szombaton pótolhatja. Május 10. egyéb eseményeket is tartogat a vármegyeszékhelyen. A Szent István téren gyermekprogramok, az Avasi kilátónál és a Szinva teraszon világzenei koncertek várják a zenekedvelőket. A XXXV. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál is erre a hétvégére esik. A részletes programról mindenki egyéni ízésének megfelelően tájékozódhat.

13. Avasi Borangolás: 2025. május 8-11.

A festői Avas domb lankáin több mint 70 borászat legjobb termékeit kóstolhatják meg, miközben felfedezhetik a Bükki borvidék rejtett kincseit és bepillanthatunk több mint 50 pincegazda titkos birodalmába: a pincéjébe.

A fesztivál nemcsak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is szól. A borok mellé kézműves finomságok, hagyományos ételek és konyhaművészeti különlegességek várják az érdeklődőket. Az Avas történelmi macskaköves utcáit járva átélhetjük a környék egyedülálló hangulatát, miközben 19 helyszínen élőzene és kulturális programok szórakoztatnak. Műfajukat tekintve a zenei koncertek igen széles palettán mozognak, a dalárdától a jazzen keresztül a világzenéig vagy az akusztikus előadásokig.