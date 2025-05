Nem semmi! 39 perce

18 pluszos tárgyakat találtak a miskolci buszon! Belepirul, aki csak látja!

Mutatjuk a csoportos meztelenkedés részleteit, de azt is melyik falu néptelenedett el vármegyénkben. A betörés részleteit is megtudhatja, ahogy az új hulladéklerakóról is értesülhet.

Ha az utóbbi egy hétben lemaradt volna bármi fontosról, például, hogy kilencven millió forintot vittek el egy betörés során, vagy a kábítószeresek elfogásáról, esetleg az új hulladéklerakó érdekelni, akkor most pótolhatja. Rengeteg pénzt tulajdonítottak el a betörés során

Forrás: MW/Illusztráció Csoportos meztelenség a miskolci buszon? Mutatjuk az intim részleteket! Durva bizonyítékok szivárogtak ki az egyik miskolci Facebook csoportban. Mi is megdöbbentünk a nem mindennapi szokatlan eseten. Ha ön is kíváncsi a képekre és a részletekre, a linkre kattintva elérheti:

Elbúcsúztak a miskolci középiskolások - képek, videók Ballagások keretein belül búcsúzott több ezer fiatal április 30-án szerdán Miskolcon, a középiskolától, diáktársaktól, tanároktól. A középiskolai ballagás pillanatai egyszerre meghatóak és derűsek, hiszen végleg lezárul egy korszak, viszont kezdődik egy sokkal izgalmasabb kihívásokkal teli időszak. Továbbiak a linkre kattintva érhetők el:

Elbúcsúztak az iskolapadtól a miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola végző diákja is. Szokásos módon megtartották a ballagási ünnepséget. Részletek a linken:

Egy elnéptelenedett falu Borsodban, amit elnyelt az idő (fotóval, videóval) El tudja képzelni, hogy milyen az, amikor egy egykor élettől teli falu üres lesz? Borsodban van ilyen elnéptelenedett falu, Nagyecsér. Itt járt az Urbex Hungary csapata és megörökítették, milyen az, amikor a természet visszaveszi, ami egykor az övé volt. Milyen egy hely, ahol már nem él senki és vajon miért ürült ki? A linkre kattintva megtudhatja:

Kilencven millió forintnyi készpénzt loptak el Hejcén a betörés során Nyilvános ülést tart hétfőn a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik 2019 áprilisában egy hejcei ingatlanból eltulajdonítottak egy kilencven millió forint készpénzt tartalmazó pénzkazettát. A részletekért kattintson az alábbi linkre:

