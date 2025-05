Miskolciak, akik ott is avasi kilátót látnak, ahol nincs is

Az alkotók: a Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkácsy Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Tagiskolája, illetve Sánta József és fia

Mikrobitól Loopy farkasig

Ez a hasonlóság megvan? A Facebookon volt valaki olyan szemfüles, hogy észrevegye, és hevenyészett rajzos montázzsal tegye átélhetővé:

A Hofer-torony napjainkból és Mikrobi az 1973-75-ös rajzfilmsorozatból

És most vallják be, kedves olvasók: az Avas tetején gyakran vélnek japán írásjeleket látni?! Merthogy a borsodi megyeszékhelyen népszerű jelmezes közszereplő, Loopy farkas bizony felfedezte ezt a hasonlóságot is! Egész komoly kis grafikát készített a keleties jellegű asszociáció demonstrálására:

Loopy volt az orientalista felfedező (Kőrösi Csoma utódja!)

Zárjuk a mai szabadszellemű gyűjtést ezzel a lenyűgöző leleménnyel! Bravó, Loopy! Az első farkas, aki kilátó-kínaiul tud!

