Idén újra a bulizásé és a borozásé lesz a főszerep az Avasi Borangoláson – mutatjuk a programot!

Az Avasi Borangolás a város egyik legnépszerűbb helyi borkultúrához kötődő fesztiválja.

Hamarosan tele lesz programokkal az Avasi kilátó és környéke az Avasi Borangolás alkalmából.

Fotó: Vajda János

Több napon keresztül gasztronómiai programok és fergeteges koncertek, az utolsó napon pedig gyermekprogramok várják a szórakozni vágyókat a Horváth-tetőn, kutyakiállítással egybekötve. Ötven pincében és borászatban lesz borkóstolás, több mint nyolcvan borászat legjobb termékeiből.

Az Avasi Borangoláson számos zenei stílus képviselteti magát

Az Avastetőn lesz az OTP Kilátó Nagyszínpad. Ezenkívül még öt színpaddal készülnek a szervezők. Huszonöt-harminc utcazenész is szórakoztatja majd a borangolókat a pincék közötti utcákban. Tizenkilenc helyszínen, különböző stílusú zenét hallgathatnak a fesztivál ideje alatt. Fellép többek között a Besh O Drom, a Kerekes Band és a Bohemian Betyars, népszerű miskolci együttesek, mint az Ildi Rider Zenekar és a Zenegép Zenekar.

A színház is jelen lesz és a gasztroprogramokban sem lesz hiány

Mivel az Avasi Borangolás alapvetően gasztrokulturális fesztivál is, így a bor mellett a gasztronómiai és a zenei vonalat is igyekeznek idén erősíteni a szervezők. Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara május 8-án, csütörtökön borral és szőlészettel kapcsolatos szakmai napot szervez. Ennek keretében workshopokat is rendeznek, ahol borászok fognak előadásokat tartani az érdeklődők számára.