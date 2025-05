Így flexelhetsz avasiként a közösségi médiában: jó kis trükk!

Ahogy a felvételen jól látható, buja, zöld természet a panoráma, közel s távol nincs ház, ember, forgalom. Ha valaki rápillant, bizonyára felsóhajt a képet és a bejegyzést látva: bárcsak én is így élhetnék. Rengetegen írtak elismerő hozzászólást és még ennél is többen reagáltak a posztra, „tetszik”, vagy „imádom” esetleg „húha” hangulatjelekkel. A kísérlet sikerült! A kevés információból amit a fotó és a háromszavas képaláírás adott kivétel nélkül mindenki a vagyonra, a luxusra, a drága kertes házra asszociált. Nem is készülhetett máshol ez a kép, csak egy iszonyatosan tehetős városrészben, egy kacsalábon forgó palota teraszáról.

Az Avas lakótelep ezer arca

Kísérletről lévén szó, a társadalmi reakciókat előszeretettel vizsgáló, elemző alanyunk pár nap elteltével lerántotta a leplet, és közzétett egy második fotót is, ami ugyanolyan szögben készült, ugyanarról a tájról, csak a ráközelítést mellőzve. A képfelirat is csak kissé módosult: „Kilátás a teraszomról a valóságban…”

A leleplező fotó már megmutatja a paneleket.

Fotó: BOON

Persze a realistább tájábrázoláson már jól látható, hogy panelházak közül kattintott a bejegyzés készítője, így azoknál, akik mindkét felvételt látták, most újratervezésre volt szükség, hiszen ütközött a két életminőség amit a két különböző fotó sejtetett és alakított ki a fejükben. Igaz, ma már a mesterséges intelligencia segítségével olyan tartalmat kreálunk, amilyet csak akarunk, azzal pózolhatunk egy-egy képen, akivel, vagy amivel csak akarunk, mindenesetre érdekes vállalás volt a panellakó részéről az internethasználók reakcióinak és manipulálhatóságának mérésére.

Még több érdekesség a boon.hu oldalon.