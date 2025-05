Harminc éve költöztek az avasi panelbe, mára kiszorították a többi lakót - videó!

Bő harminc évvel ezelőtt körülbelül 5 centiméter hosszú jövevények érkeztek a Fodros családhoz. Nílusi, vagy más néven kígyófejű angolnák, amik a díszhal- és kisállat kereskedő szerint akár 10-12 évig is elélnek, így üdítő társaságnak tűntek a már meglévő halak mellé a kétszáz literes akváriumban. Az Avas lakótelep szívében éldegélnek azóta is, messze rácáfolva a faj fogságban töltött várható élettartamára. A nílusi angolna pár nem csak meghaladta a dupláját ennek az életkornak, de a három évtized alatt szépen növekedtek is. Hosszuk jelenleg eléri a 38-40 centimétert.

Az Avas lakótelep a nílusi angolnáknak is otthont ad.

Fotó: MW

A halak társaságát igaz már nélkülözik, mert ahogy nőttek, úgy lakták be a rendelkezésre álló területet és szorították ki a többi lakót. Láthatóan imádják a búvóhelyeket, köveket, faodúkat és nem utolsósorban egymás társaságát. Alkalmanként örömtáncot lejtenek egymásba gabalyodva, vagy egymás mellett, felett vagy alatt úszva, ami tekintve jelenlegi hosszukat igen látványos attrakció, könnyű belefeledkezni az „előadásba.”