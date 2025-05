Szándékosan rongálják az autókat a városban?

Az elmúlt napokban aggasztó lakossági bejegyzés jelent meg egy kazincbarcikai közösségi csoportban, amelyek szerint ismeretlen elkövetők új módszerekkel rongálják meg a parkoló járműveket. A beszámolók alapján nemcsak karcolásokkal, tükörtörésekkel, hanem szándékosan elhelyezett csavarokkal, szögekkel is károkat okoznak az autótulajdonosoknak. Az is kiderült, hogy az autórongálás nem újdonság a városban.

Vajon tervezett, szándékos az autórongálás?

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Autórongálás, de vajon miért?

Volt egy időszak, amikor felütötte a fejét a parkoló autók karcolgatása, de most új szórakozást talált egy-két retek

– írta az egyik posztoló, aki szerint a gyanús tárgyakat a kerekek alá helyezik, így a sofőr csak indulás után veszi észre a problémát. A hozzászólásokból az is kiderül, hogy nem egyedi esetről van szó. Több autótulajdonos is hasonló módon járt, néhányan visszapillantó tükrök letöréséről és kerekenként elhelyezett fém tárgyakról számoltak be. Volt, aki arról is írt, hogy miközben a kárt próbálta orvosolni, a jármű utasteréből eltulajdonítottak különféle értékeket, vélhetően a tettesek így próbálták elterelni a figyelmet.