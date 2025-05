Gyilkos kór a szomszédban

Újra felütötte fejét az afrikai sertéspestis Szlovákiában, ráadásul most már a házisertés-állományban is megjelent a vírus – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Afrikai sertéspestis fenyeget

Az egyik érintett szlovákiai gazdaságban több mint 18 ezer állatot kell leölni a fertőzés miatt. A járványügyi megfigyelési zóna kis mértékben átnyúlik Magyarország területére is, de ezen a részen nincsenek sertéstelepek, így közvetlen veszély jelenleg nem fenyeget.

Szigorú szabályokkal előzhető meg a baj

A miniszter szerint most különösen fontos, hogy a magyar állattartók maradéktalanul betartsák a megelőző és járványvédelmi intézkedéseket. Bár

itthon csak a vaddisznókban mutatták ki a vírust

, a házisertés-állomány megóvása kulcskérdés.

Elengedhetetlen a telepek zártságának fenntartása, a személy- és járműforgalom korlátozása, valamint a takarmányok megfelelő tárolása.

Tilos az állatokat élelmiszer-hulladékkal etetni, és kiemelten fontos, hogy senki ne hozzon be a határon friss húst vagy kezeletlen sertésterméket, még rokonlátogatásból sem.