Biztonságos utakon vár a Zemplén: átadták a megújult hegyközi utat Sátoraljaújhely és Hollóháza között

A munkagépek levonultak, egy hosszú évek óta várt beruházás vált most valósággá. A projekt során mintegy 12 ezer tonna aszfaltot használtak fel közel 10 ezer méteren, padka és rázópadka is épült a biztonságosabb közlekedés érdekében. Az útszakasz megújulása három híd teljes rekonstrukcióját, egy nagy átmérőjű áteresz cseréjét, valamint többek között 133 közlekedési tábla kihelyezését is magában foglalta. A Zempléni térség tehát biztonságos, kényelmes úton akár húsvétkor is kiváló célpont.

Folyamatosan fejlődik a Zempléni térség. Átadták a Sátoraljaújhely-Hollóháza-Kéked összekötőút közel 18 kilométeres szakaszát

Fotó: Vajda János