Már dal is készült az állandó miskolci villamosbalesetről! (videó)

Számtalanszor írtunk már róla, és az okokat is próbáltuk boncolgatni: rendszeresek a villamost érintő balesetek Miskolcon az autósok figyelmetlensége miatt. Már oldal is van, ahol a baleseteket, illetve a baleset nélküli napokat számolják és rengeteg mém, vers, vicces videó is született a jelenségről, vagyis a miskolci villamosbaleset kapcsán.

A Pub Vatis zenekar a folyamatos miskolci villamosbaleset kapcsán írt dalt

Forrás: Facebook/Pub Vatis

Most pedig egy dal is született erről. A miskolci Pub Vatis zenekar írta meg a Villamosvadász című dalt, bízva benne, hogy esetleg jobban figyelnek majd az utakon az emberek ha ezt hallgatják és javíthatnak a statisztikákon.

Villamosbaleset: a legenda és rémmese is megelevenedik

„Szóljon a dal a megmagyarázhatatlan jelenésről, ami újra és újra lecsap Miskolcon. Nem válogat és nem kíméletes. A legenda és rémmese megelevenedik a “Villamosvadász” krónikájában. Reméljük, sikerül megelőzni legalább egy-két balesetet azzal, hogy aki hallgatja, sűrűbben néz körül! Emellett balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek a síneken, utakon és főleg ezek kereszteződéseinél!” írták a videóklip mellé.

Íme részlet a dalból:

Nincs menekvés, rád talál

Tiszairól ha megindulsz

Hiába van két sínpár

Végállomásig sosem jutsz

Autó mindig készen áll

Nem tétel egy totálkár

Előbb-utóbb eltalál

És a káosz híre száll.

És íme a dal: