Akkorát bukott a borsodi vidámparkos, hogy a hatóság adta a másikat – nagy razziát jelentettek be

A korábbi vidámpark ellenőrzések során bírságot kapott egy borsodi üzemeltető

Megdöbbentőek a tavalyi eredmények:

összesen közel 4000 berendezést ellenőriztek , melyek közül minden negyedik problémásnak bizonyult.

Nagyjából 500 eszközt azonnal le is kellett állítani,

a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 30 millió forintot.

Különösen a kondiparkoknál találtak súlyos hibákat, itt a kifogásolási arány kiugróan magas volt.

Rossz berendezéssel nem működhet egy vidámpark.

A razzia idén is folytatódik: az NKFH és a kormányhivatalok továbbra is szigorúan fellépnek a szabálytalan eszközökkel szemben. Az intézkedések célja nemcsak a balesetek megelőzése, hanem az is, hogy a látogatók teljes biztonságban érezzék magukat – akár a medence partján pihenve, akár a mászófal tetején.

Több mint 100 eszközt vizsgáltak 30 helyszínen vármegyénkben

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 2025-ben is kiemelt figyelmet fordít a családok szabadidős tevékenységének biztonságára. Ennek részeként országos témavizsgálat indult a szórakoztatási célú berendezések és szórakozási célú sporteszközök üzemeltetési feltételeinek ellenőrzésére.

A tavalyi évet tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében összesen 30 helyszínen, 134 eszközt és berendezést vizsgált a hatóság, bírságot pedig 1 esetben szabott ki, 200.000.- forint összértékben.

Az NKFH és a kormányhivatalok a jövőben is rendszeresen végeznek célzott ellenőrzéseket.

