Rod Stewartot is lenyűgözné, amit a hétvégén Miskolcon megmutattak - fotók, videó!

A két napig látogatható rendezvénynek a Gömöri pályaudvar adott helyet Miskolcon. A látogatók többek között megtekinthették az egyesület H0 építési nagyságú modulrendszerű terepasztalát, további TT, H0e, Z és N építési nagyságú terepasztalokat és különböző diorámákat. Vásárlásra is volt lehetőség, ha valaki egy vasúti terepasztal boldog tulajdonosaként kívánta elhagyni a kiállítási helyszínt.

A vasúti terepasztal nem csak a fiúk álma Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete a rendezvény ideje alatt a legkisebbeknek játszósarokkal is kedveskedett és hát a kicsik éltek is a lehetőséggel. A vasútmodellek egy része kipróbálható volt a nézelődőknek is, sőt, a TOTO nevű játk keretén belül elrejtett jeleneteket és tereptárgyakat kellett megtalálni az asztalokon. A szervezők készülünk LEGO vonatokkal és a helyszínen játszható Minecraft virtuális mozdony és vasúti világ szimulátorral is.