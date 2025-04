Foghatják a fejüket az autósok, újra drágulnak az üzemanyagok

Ahogyan eddig is, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Az elmúlt hetekben jó hírekkel szolgálhattunk, elérkezett az idő, amikor 600 forint alatt tankolhattuk meg gépjárműveinket a megfelelő üzemanyaggal. Ez a csökkenő tendencia most viszont megszakadni látszik, csütörtöktől újra emelkednek az árak.

Így változnak az üzemanyagárak (A kép illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó