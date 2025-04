Titkos helyek, ahol a tulajdonos sokszor csak papíron létezik

Min ha Tarkovszkij Sztalker filmjének forgatási helyszínén járnánk... Veszélyes, de izgalmas látvány

Fotó: Balogh Attila

Folytatva az előkészítő munka nehézségeit: a jogi szempontok is nagyon fontosak, mivel ezeket a túrákat más tulajdonában lévő ingatlanokba szervezik.

– Ami azt jelenti, hogy a szükséges engedélyeket a kompetens személyeknek kell kiadniuk. Talán az egyetlen jó megoldás, ha bérleti díjat fizetünk az épületekért, bár még ez sem hozta meg a kívánt hatást. Látjuk, hogy aki döntéshozónak adja ki magát, neki is kell másokkal egyeztetni... és gyakorlatilag az információtorzulás miatt megrekednek a tárgyalások. Így viszont, bármiféle használat híján az összes ilyen épület marad úgy, ahogy az eddigi 40-50 évben is volt. Sok kérdéses épület konkrétan omlásveszélyessé vált az idő múltával.

Win-win helyzet lehet

A vállalkozás előkészítésének hónapjai alatt milyen pozitív és milyen negatív tapasztalatokat szerzett, milyen fontos közérdekű tanulságokat lát a témában? – érdeklődtünk.

– A Timbex céget az urbexes túrák ötletére hoztuk létre, mint ahogy a név is utal rá, de több lábon kell hogy álljunk, így a turisztikai és szervezési tapasztalatainkat latba vetve szervezünk erdei gyalogtúrákat, városnéző túrákat, és kacérkodunk belvárosi előadások tervével is. Az elmondott negatívumokhoz hozzáteszem, hogy nem nagyon tapasztaltunk innovatív hozzáállást a tárgyalásaink során. Mi nyilván nem mondhatjuk meg, hogy egy ingatlant hogyan hasznosítson a tulajdonosa. Csak iránymutatást tudunk adni azzal, ha megállapodást kötünk vele, hogy ilyen módon anyagi hasznot hozzon nekik is az egyébként teljesen értéktelen, zéró infrastruktúrájú épület. Ez egy win-win helyzet, bár számunkra nagy a kockázata annak, ha esetleg a későbbiekben elmaradna az érdeklődés, de mi ezt vállaltuk. Akár önkormányzatok vagy magántulajdonosok is megkereshetnek, ha van a tulajdonukban olyan elhagyatott épület, amely érdeklődésre tarthat számot.