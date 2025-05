Kiderült, mikor strandolhatunk a Tiszaújvárosi Strandfürdőben! Hamarabb, mint gondolná!

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő területén április 10-én történt tűzeset után a helyreállítási munkálatok gőzerővel haladnak. A városvezetés és a fürdő üzemeltetői folyamatosan dolgoznak azon, hogy a szolgáltatásokat minél előbb újra elérhetővé tegyék a lakosság számára.

Innen indultak, május 5-én akár strandolhatunk is a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő egy részén

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő tűzesetével kapcsolatban még nyomoz a rendőrség

Dr. Fülöp György polgármester legfrissebb – április 30-án kiadott – közleménye szerint a tűzesetet követően több hivatalos vizsgálat indult. A biztosító kárfelvételi jegyzőkönyve már elkészült, de a pontos kárérték meghatározása még folyamatban van, mivel több szempontot is figyelembe kell venni. A rendőrségi nyomozás jelenleg is tart, igazságügyi tűzszakértők bevonásával vizsgálják a történteket. Emellett egy, faszerkezetekre specializálódott statikus szakvéleményére is várnak, melyhez már megépítették a szükséges vizsgálóállványzatot.

Fokozatosan nyitnak újra

A fürdő dolgozói és külső partnerek már a hivatalos helyszíni vizsgálatok lezárása után megkezdték a törmelékek eltakarítását és a terület előkészítését a részleges újranyitásra. Ennek eredményeként a Fiziko- és Balneoterápiás részleg április 22-én már újraindult, és jelenleg zavartalanul működik.