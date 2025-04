Villámgyors átépítés történt Tiszaújvárosban: a város legfontosabb épületéről van szó

TOP Plusz pályázat eredményeként készült el a Tiszaújvárosi Városháza energetikai korszerűsítése. Ez alkalomból köszöntötte dr. Fülöp György polgármester az ünnepélyes átadáson megjelent dr. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkárt, Bánné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnökét, alpolgármestereket, a képviselő testület tagjait, Tiszaújváros hivatali munkatársait, illetve a kivitelező cég képviselőit.

Tiszaújváros nagyot lépett a korszerűsítés útján Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere kiemelte beszédében, hogy a korszerűsítéssel két legyet ütöttek egy csapásra, ugyanis nincs olyan városban élő polgár, aki ne lépne be az intézmény kapuin. Nem csak városházként üzemel ugyanis az épület, hanem járási kormányhivatalként is, közismertebb nevén Kormányablak is. A város önkormányzatának a példamutatás miatt volt mérföldkő elvégezni a fejlesztést, hiszen az energetikai racionalizálással környezettudatosabb és gazdaságosabb lett az intézmény fenntartása.