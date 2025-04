A fürdő ugyan leégett, de ezt az épületet most jó pénzért meg lehet vásárolni Tiszaújvárosban

A szocialista iparfejlesztés eredményeként a Dél-Borsodon átfolyó Tisza partján egy igazi iparváros alakult ki a vegyikombinát és a nagyerőmű szomszédságában Leninváros néven. A szocreál építészet ontotta magából a panel lakóházakat és az ugyancsak vasbeton technológiával felhúzott köz- és szolgáltató épületeket. A mai nevén Tiszaújváros mindent megtesz, hogy levesse magáról az építészeti múlt ezen nyomait.

A tiszaújvárosi belváros felett uralkodik a postaépület

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tiszaújváros központjában tucatnyi olyan (köz)épület van, amely mai szemmel már nem nagyon nevezhető tetszetősnek. A mindenkori városvezetés igyekezett kihozni, amit lehet és olyanná alakítani az építményeket, hogy azok hasonuljanak a jelen közízléséhez.

A belváros központjában lévő mesterséges tó köré is sorra épületek fel egykor a többnyire vasbeton technológiával készült, a környék felé magasodó épületek. A városháza melletti park és a városi rendelőintézet között található a legmagasabb, a postaépület.

Tiszaújváros: eladó épület a központban

A tiszaújvárosiakat most még a tűz miatt nemrég használhatatlanná vált fürdő érdekli, de most més érdekesség is van a városban. Lassan teljesen funkcióját veszíti a Tiszaújváros frekventált részén, a tó közvetlen közelében, a Bethlen Gábor út 9. szám alatt található, vegyes (lakó- és kereskedelmi) területen lévő irodaépület, amelyet postaépületként ismernek igazán. Most a 4669,38 négyzetméteres irodaépületből 3175 négyzetméternyi irodaépület rész eladó 540 millió forintért.