Tehetségeket kutattak és a jövő sztárjaira bukkantak Miskolcon - fotók, videó!

Az énekes tehetségek felkutatásában a szakmai zsűri: Vágó Zsuzsi színművész, Borbély Richárd színművész, Cser Ádám karmester, a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója, Cselepák Balázs színész, énekes és végül, de nem utolsósorban Bartucz Éva a ZENITA alapítója nyújtott segítő kezet.

Az ifjú tehetségek kutatásában szakmai zsűri vett részt

Fotó: Galambos Eszter

Három kategóriában, öt korcsoportban, több mint nyolcvan produkcióban versengtek a díjakért és a támogatói elismerésekért, köztük az egyik legrangosabbért, amit Miskolc Megyei Jogú Város ajánlott fel.

A tehetségek támogatása fontos a város számára

„Úgy gondolom, hogy Miskolcon rengeteg tehetség van: sportolók, énekesek és művészek. Ez a verseny is például azt mutatja meg a gyerekeknek, hogy nincs földrajzi határ, hiszen tehetséggel el lehet jutni a legnagyobb színpadokra is. Az önkormányzatunk számára fontos, hogy ezt támogassuk, ezért ma átadjuk a Miskolc Város Ifjú Tehetsége-Hangvarázs díjat. Egy ilyen versenynek van létjogosultsága, hiszen nagyon sok tehetség van városunkban akiknek teret kell biztosítani, hogy megmutassák és kipróbálják magukat. Fontos, hogy a fiatalok a városunkban akarjanak maradni, ehhez Miskolchoz fűződő élmények kellenek” – mondta el Matiscsák Éva, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, majd hozzátette, hogy mindenki ugyan nem nyerhet, de az a tudás, amivel eljut ideáig, megmarad benne. Egy ilyen alkalommal rengeteg tapasztalatot szereznek a fiatalok és barátságok is szövődhetnek, melyek akár egy életen keresztül elkísérhetik őket.

Matiscsák Éva alpolgármestertől Döbröczöni Véda vehette át a Miskolc Város Ifjú Tehetsége-Hangvarázs díjat

Fotó: Galambos Eszter

Érett művészek és kész produkciók a színpadon

Cser Ádám, a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója, zeneszerzője, karmestere első alkalommal ült ott a verseny zsűrijében.

„Nagyon sokféle korosztály volt, hiszen már hat éves kortól lehetett versenyezni és tizennyolc év felett is volt kategória. Ilyenkor mindig rá kell hogy döbbenjek arra, hogy mennyi tehetséges gyerek és művészi kifejezőeszköz van, már az ilyen kicsiknek is a kezében. Döbbenetes ezt így végignézni és hallgatni, hiszen kész produkciókat és érett művészeket is láthattunk. Elképesztő tehetségű és adottságú fiatalok vannak itt, az egyik kedvencem például még csak tizennégy éves” – méltatta a tehetségkutató színvonalat a szakember.