Sosem lesz vége? Újabb helyen jelent meg a száj- és körömfájás, mutatjuk, milyen korlátozások lesznek emiatt a húsvéti hosszú hétvégén

Újabb gócpontot találtak a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rábapordányban. Április 17-én, a reggeli fejés során egy tehénnél észleltek a ragadós száj- és körömfájás tüneteit utaló egy mintegy 600 állatot számláló tehenészetben. A gyanút a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma még délután megerősítette. Azonnali intézkedések léptek életbe: a tünetes állatokat leölték, és megkezdődött az állomány vakcinázása. A fennmaradó állatok leölését is előkészítették, várhatóan április 18-án hajnalban kezdik meg, ezzel is minimalizálva a vírus terjedését.

A ragadós száj- és körömfájás újabb telepen jelent meg. A korlátozások a húsvéti programot is érinthetik

Fotó: Vajda János

A száj- és körömfájás agresszív terjedése miatt még szigorúbb korlátozások

Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos a kialakult helyzetre reagálva szigorú mozgatási tilalmat rendelt el: április 21-e éjfélig tilos a fogékony állatok – szarvasmarha, sertés, juh, kecske, valamint minden páros ujjú patás – mozgatása a kijelölt körzetekben. A zárlatot kiterjesztették Vas és Veszprém vármegyékre is. A korlátozással érintett települések listája elérhető a Nébih hivatalos oldalán.

Alattomosan terjed a vírus

A szakemberek országszerte ellenőrzik az állattartó telepeket, és kiemelt figyelmet fordítanak a fertőzés forrásának felderítésére. A rábapordányi tehenészet március 11-én és 23-án, valamint a vele kapcsolatban álló sertéstelep április elején negatív mintákat produkált, a jelenlegi fertőzés nem vezethető vissza a korábbi esetekre.

Ez is arra utal, hogy a vírus terjedése gyorsabb és alattomosabb lehet, mint korábban gondoltuk.

Mit jelent ez a mindennapjainkban?

Tilos az élőállat-szállítás, a vásárok, kiállítások, és húsvéti vásárok érintett részvételei is érintettek lehetnek. Ezt már Borsodban is tapasztaltuk, hiszen a korlátozás minden vásárt érint, az áprilisi Ónodi Vásáron sem voltak már a vírusra fogékony állatok. Szlovákia szigorított, a kis határátkelőket lezárta, a nyitott átkelőknél pedig szigorításokat vezettek be. Ha hétvégén arra készül, érdemes elolvasnia a határzárról szóló cikkünket, hogy tudja, mire számíthat.