Pillanatokon belül kiderül, felvettek-e: ha nem, ezt tedd elutasítás esetén!

Csak néhány napon belül, április 28-tól közzéteszik a középiskolák az egyeztetett felvételi jegyzékeket, azaz a hivatalos listákat. Érkezhet elutasító levél is, ami nem feltétlenül jelenti a világ végét. Számos lehetősége van annak a vármegyénkben élőnek, aki elsőre negatív választ kap. Íme a lehetőségek, amiket sikertelen felvételi esetén tehetsz.

Sikertelen felvételi esetén van még tovább... Fotó: MW/Ediline

Először is fontos megérteni, hogy milyen esetekben érkezhet elutasító eredmény. Nem feltétlenül az áll a hír mögött, hogy nem teljesítette valaki a felvételi követelményeket, bár kétségtelen, hogy ez is egy ok lehet a sok közül.