Vásári forgatag és húsvéti hangulat Sajóecsegen (fotók, videó)

A ragyogó tavaszi időjárás is kedvezett a hangulatnak szombaton Sajóecsegen, ahol a vásári forgatagban kézművesek és termelők kínálták portékáikat, minden standnál mosoly, kedves szavak, és kóstoló is várta az érdeklődőket. A Sajóecsegi Vásáron nyuszi és tojás alakú házi sütemények, sajtok, kemencében aszalt gyümölcsök várták az érdeklődőket, de bőséggel akadt savanyúság, méz, lekvár és húsvéti dísz is. Aki kertészkedni készült az ünnepek alatt, az is megtalálta számítását, szebbnél szebb virágok közül válogathatott kedvező áron.

Jó idő és annál is jobb hangulat volt az 5. Sajóecsegi Vásáron.

Fotó: Gárdonyi Edina

A Sajóecsegi Vásár nem csak vásár

A vásár nemcsak az árukínálat miatt vonzó, egyre gazdagabbak a kísérő programok is. A gyerekeket nyuszisimogató és lovaglás várta, és a vásár melletti játszótér is megtelt vidám gyerekzsivajjal. Kézműves foglalkozások szórakoztatták a kicsiket, és két ifjú tehetség, Csenge és Dorina adott szívet melengető koncertet. A helyiek mellett egyre többen érkeznek a környező településekről is, hogy részesei legyenek ennek a családias, mégis egyre impozánsabb rendezvénynek.