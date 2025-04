Amikor a Vatikán és Budapest egymás mellé került a vásznon

Először kollégák, barátok körében érdeklődtünk, kinek milyen kapcsolódó moziélmény jut eszébe. Rögtön az elsők között volt a Tövismadarak, ami egy több mint négy évtizeddel ezelőtti tévésorozat volt, nagyon sokan nézték és kedvelték annak idején, úgyhogy máig emlékezetes, mind történetét, mind szereplőit tekintve. Ausztrál írónő regényéből (1977) készült, a négy epizódból álló a széria (1983) legnagyobb sztárja a szívtiprónak beillő papi karaktert alakító Richard Chamberlain lett. Tegyük hozzá, a Wikipediát idézve, hogy „a sorozat sikeréhez Magyarországon nagyban hozzájárult a szinkron is. Többek között Szakácsi Sándor (Ralph), Kovács Nóra (Meggie), Pécsi Ildikó (Fee), Tolnay Klári (Mary Carson), Trokán Péter (Luke), Bács Ferenc (bíboros) kölcsönözték hangjukat a filmhez”. A sztori veleje, hogy a főszereplő Ralph atya vívódások után a privát boldogság (szerelem) helyett a vatikáni karriert választja. De nézzük tovább, mikor hogy fest maga a pápa a mozivásznon!

Ralph atya (Richard Chamberlain) a tévéképernyőn előbb vívódott, majd a reverendát választotta

Forrás: parade.com

Pápa: z ifjú, az új, a kettő, a hiteles

De menjünk közelebb tárgyunkhoz: a pápaság intézményéről mesél 2016-ból Az ifjú pápa, majd a 2020-as Az új pápa.

A Konklávé egyenesen tavalyi, annyira friss. A brit-amerikai filmdráma (2024) „egy fiktív pápaválasztás fordulatokkal, intrikákkal téli történetét meséli el, de közben viszonylag hűen mutatja be a katolikus egyház több száz éves, a pápa megválasztására létrehozott alkalmi intézményének, a Konklávénak a működését”.

Fél évtizeddel vissza! A két pápa, ez 2019-ben nemzetközi koprodukcióban készült fikciós filmdráma XVI. Benedek pápa és a későbbi Ferenc pápa életútját, jellemformáló élményeiket, kettőjük kapcsolatának vélt vagy valós részleteit ábrázolja.

Ismét Ferenc pápa a főszereplő, de ezúttal teljesen valóságosan: az Egy hiteles ember Wim Wenders dokumentumfilmje (2018). A műalkotás a Szentatya saját szavaira épül. Nincsenek színészek, megrendezett jelenetek. Hitelesen mutatja be a pápa által képviselt értékeket, irányokat – írják róla.

Mennyire hasonlít Ferenc pápára!

Folytassuk és egészítsük ki fenti szubjektív listánkat egy, a témát alaposabban körüljáró internetes adatbázis nyomán.

A nem túl cizellált Legjobb „pápa” filmek (sic!) címet viselő webes kollekció nyolc címet tartalmaz. Ebben benne van a már említett A két pápa, de tegyük hozzá, hogy milyen parádés a szereposztás: Anthony Hopkins (A bárányok hallgatnak) és Jonathan Pryce (Brazil) brillíroznak benne. És az se kutya, amit utóbbi színészről mesélnek, nevezetesen hogy „sokaknak feltűnt, mennyire hasonlít rá [Ferencre] a színész. Pryce-tól viccesen még a saját fia is azt kérdezte sms-ben: