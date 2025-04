Csaknem négyszáz diák versenyzett az idei OPUS TITÁNOK címért

A 2024/25-ös tanévben volt a harmadik alkalom, hogy a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó OPUS ENERGETIKA Csoport megszervezte energiatudatossági és fenntarthatósági versenyét középiskolások számára. Az OPUS TITÁNOK -at az OPUS ENERGETIKA Csoport cégei, vagyis az OPUS TIGÁZ Zrt., az OPUS TITÁSZ Zrt. és az OPTESZ OPUS Zrt. azzal a céllal hozták létre, hogy népszerűsítsék a diákok körében az energetikát, az energiatudatosságot, a fenntarthatóságot, és hogy támogassák a fiatalok műszaki orientációját.

Az OPUS TITÁNOK címért harmadszor indultak a diákok Fotó: BOROSS ATTILA

„Kiemelten fontosnak tartom, hogy már fiatal korban elkezdjük a szemléletformálást az energiatudatosság terén, az OPUS TITÁNOK is ezt a célt szolgálja. A verseny amellett, hogy játékos formában ismerteti meg a fiatalokat az energetika világával, arra ösztönzi őket, hogy még inkább elmélyítsék a tudásukat a fenntarthatóság terén, amely közös felelősségünk. Bízom benne, hogy ezek a diákok lesznek a jövő szakemberei, hiszen az energetika jövője nemcsak a technológián múlik, hanem azon a generáción is, akik ma még az iskolapadban ülnek” – emelte ki a verseny kapcsán Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, aki köszöntő beszédének végén azt is bejelentette, hogy az OPUS TITÁNOK korábbi és idei nyertes csapattagjait felsőoktatási tanulmányaik idejére ösztöndíjjal támogatja.

OPUS TITÁNOK program már bizonyított

Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ Zrt. és OPUS TITÁSZ Zrt. vezérigazgatója így nyilatkozott a témában:

„Az OPUS TITÁNOK program az elmúlt három évben már bizonyított. Bizonyította egyrészt kollégáinknak és az energetikai iparág szereplőinek, hogy érdemes a középiskolásokat kihívások elé állítani, mert kreatívan, ugyanakkor életszerűen néznek az energetika kihívásaira, és új szemlélettel tudják a mi tapasztalatainkat is frissíteni. Másrészt bizonyította azt, és ezt nagyszerű érzés látni, hogy az utóbbi években gyorsan változó energetikai szektor utánpótlása biztosított lehet valódi tehetségekkel, ha támogató környezetet nyújtunk a számukra. Az OPUS TITÁNOK az első lépcső az energetika világába való belépéshez, a jó élményekkel pedig ki tudjuk nyitni a lehetőségeket a tehetségek számára” – fűzte hozzá Torda Balázs.