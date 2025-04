Mutatjuk, mikor érkezik májusban a nyugdíj

2025-ben az utalási naptár szerint öt alkalommal nem az adott hónap 12. napján érkezik a nyugdíj, hanem korábban. Az egyik ilyen hónap a január volt, a másik április és még háromszor érkezik majd korábban a nyugdíj. A következő hónapban viszont a megszokott rend szerint utalnak a nyugdíjasoknak, 12-én érkezik a májusi nyugdíj utalás.

Nyugdíj utalás vagy postai kézbesítés, még mindig dilemma a nyugdíjasok körében.

Fotó: BOON

A 2025. májusi nyugdíj utalás időpontja: mikor lesz nyugdíj utalás májusban?

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2025-ben is többnyire a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Ettől eltérő volt 2025-ben a január és az április is. Áprilisban 11-én pénteken érkezett az utalás, májusban viszont 12-én, hétfőn fog érkezni. Eltérő lesz továbbá a július, az október és a december havi utalás is.