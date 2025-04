Müller Péter Sziámi: lehetne Miskolcon nemzetközi operafesztivált csinálni

Mi történhetett?

Nem értem a mai napig sem, hogy mi történt. Valami lehetett a háttérben, közbejöhetett olyan intrika, vagy felvillanó, hamis remény, ami ezt okozhatta. Beszéltem a debreceni polgármesterrel is, esetleg koprodukcióban meg lehetett volna csinálni az erősen favorizált Debrecennel karöltve egy közös fesztivált, ami előrelépés lehetett volna. Ebből sem lett semmi. Kitört a Covid, majd azt követően lett egy új Bartók-fesztivál Magyarországon, természetesen Budapesten, ami nem is új, hanem a Tavaszi Fesztivál felvette a Bartók Tavasz nevet, és az egy világszínvonalú nagy rendezvény, giga költségvetéssel, háttérben a Műpával. Akkor azt gondoltam, hogy ennek itt a vége.

Akkor vége?

Ha most azt kérdezik, hogyan tovább, akkor azt gondolom, hogy igen, ennek a Bartók +... nevű eseménysorozatnak így, ilyen formában vége. Lehet olyan koprodukciót csinálni – ami egyébként fel is merült –, hogy a Bartók Tavasz leányvállalataként azért Miskolcon is legyen valami. De szerintem ez a korábbihoz képest nem csak visszalépés, hanem eleve méltatlan és vesztes vesztes pozíció is lenne.

Progresszívek és működőképesek

Lehetne Miskolcon újra operafesztivál?

Ha összeszedjük azokat az elemeket a Bartók pluszból, amik szerintem egyediek voltak, progresszívek és működőképesek, akkor igenis lehetne Miskolcon nemzetközi operafesztivált csinálni, a Bartók nevet elhagyva. Ha ehhez hozzáveszem az új polgármester, Tóth-Szántai József partneri hozzáállását, még bizakodóbb vagyok, hogy igenis lehet újra egy ütős prémium nemzetközi fesztivál Miskolcon.

Mi lenne az alap?

Az operaíró-versenyt és az ezrek operáját meghagyni, és azt, hogy a környékről hívunk csúcsprodukciókat, arra pedig hívunk az egész világból producereket meg újságírókat, az önmagában egy jó újraindítás, kiinduló pont lehetne.

Vállalna újra szerepet?

Biztos, hogy nem ügyvezetnék, mert én sosem akartam ügyvezetni. A Bartók +… indulásakor viszont az akkori polgármester, Kobold Tamás feltételül szabta, hogy én igazgassak, mivel nekem van szervezői tapasztalatom, csak így vállalta be a város.

Miért nem vállal ilyen feladatot?

Nekem a természetemtől idegen az, hogy pénzügyekben és személyzeti döntésekben felelős aláíró legyek. Nem azért, mert felelőtlen vagyok, hanem mert felelős, és tudom, hogy nem való nekem. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Sziget Fesztiválban, amit én találtam ki, felerészt tulajdonosa is voltam, de nem vállaltam ügyvezetést.

Koncert Miskolcon: május 17.

Miért?

Végig gondoltam, milyen lenne az, hogy állok a színpadon, a kedvenc dalaimat ordibálom, majd lejövök és a backstage-ben a tulajdonos kollégákkal együtt rágom a körmömet, hogy elég lesz a bevétel, nem lesz-e eső. A Szigetnek „csak” a kreatív igazgatója voltam, igaz, azt harminc évig, és a tulajdonrészemet is elengedtem már jó régen.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Mit, és mikor láthatunk, hallhatunk legközelebb Müller Péter Sziámitól? A kötetet említette, az várhatóan mikor jelenik meg, mikor láthatja legközelebb színpadon a közönség?

Az első verseskötet az ünnepi könyvhétre jelenik meg. Május 17-ére le van kötve egy koncertünk, aminek itt, a MüHa-ban lesz a bemutatója. Ez egy új koncepció, az a címe, hogy Betiltott Dalaink. Nagyon régóta fontosnak

tartom, hogy tisztázzuk a fejekben, – mert nálunk sok generációs a közönség –, hogy melyik az a dal, amit 45 éve írtam, és a mai napig valamiért jól működik, ha játsszuk, és melyik az, amelyiket idén vagy tavaly. Tényleg soha nem politizáltam direktben, nem közéleti, hanem közérzeti költő vagyok, amit érzek, amikről beszélgetünk, arról írtam és írok. Voltak olyan legendás dalok az URH-ban, mint a Szavazz Rám, meg a Nagy Testvér, amikért elvitt a rendőr, és aminek az utalásrendszere azért bonyolultabb volt, mint hogy arról beszélnék, hogy egypártrendszer van, vagy, hogy a nagy testvér, az a Szovjetunió, de aki akarta, értette. Ezt a háttértörténetet anekdotázva, de nem túlbeszélve, beleillesztettem most egy koncertprogramba.

Müller Péter Sziámi: Apám, apáim…

„Időutazás”?

Azokat a dalokat fogjuk játszani, amelyek nem voltak és mára se rádióbarátok, mert olyan a használati értékük, hogy soha nem lehet tudni, hogy egy tüntetésen vagy egy ellentüntetésen fogják elővenni, amit nagyon mosolyogva nézek, hiszen az ember nem válogathatja meg a közönségét. (Ez lesz a május 17-i MüHa premierkoncert – a szerk.) Az utolsó közös élménMyünk ugyanott pedig az volt, hogy nemrég játszottam ugyanott mutattam be miskolci zenészbarátaimmal az új stand-upomat vagy szerzői estemet, Apám, apáim... címen. Nekem igazából, miközben sokáig nem volt apám, valójában közben négy is volt. Közülük kettő, úgymond, megvívott bennem. Nem kérdés, hogy, bár erős hatás ért a többiektől is, főleg a kemény kalandor-író Havas Lászlótól, akiről csak húszéves koromban tudtam meg, hogy ő a vérszerinti apám, mégis az engem örökbe fogadó és a nevére vevő Müller Péter lett az, akit hálásan az édesapámnak tekintek. De ennek a nagyon ellenkező alkatú és felfogású két embernek a sok éven át bennem-értem zajló láthatatlan küzdelméből irdatlan mennyiségű mulatságos és tragikomikus történet adódott. Halálosak és halálosan röhögtetőek… Ezeket mesélem el, és van egy pár dal, ami ehhez kötődik.