Titkosszolgálat hallgatta meg Müller Pétert

Ezekről a témákról is olvashat Müller Péter Sziámi kapcsán a beszélgetésben:

Miért most jelenik meg első verses kötete

Mit jelent számára a Kossuth-díj

Szerelem, barátok, kollégák

Honnan jött a Sziámi név?

Miért égetett el egy kéziratot

Hogyan segített neki(k) Jacques Chirac későbbi francia államelnök

Miért nem készíthetett Hollandiában filmet?

Müller Péter Sziámi exkluzív interjút adott szerkesztőségünkben

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Nem volt egyszerű az interjúhoz időpontot egyeztetnünk, teli a naptára?

Most sűrű éppen, igen. Még tegnap éjjel a Pink Floyd History-val rosszalkodtunk az Erkel Színházban, és aztán otthon még egy picit dolgoztam. Le kell ugyanis adnom életem első verseskötetét, mert most már ideje van, és azt javítgatom, mert érik a határidő a nyomdánál.

Örömfelhőbe borult Kossuth-díj

Március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth-díjat vehetett át, amelyhez gratulálunk! Mit jelent önnek ez a díj?

Felhőtlen örömöt. A Kossuth-díj 75 éves, én is majdnem annyi vagyok, az ember pedig az életében általában csak egyszer kaphatja meg. Valóban felhőtlen, mert nem maradt semmilyen visszás érzésem. Pár évvel ezelőtt már többször szóba került, hogy felterjesztenek, én meg mindig azt mondtam, nem tudnék maradéktalanul örülni akkor, hogyha előbb kapnék Kossuth-díjat, mint az édesapám, aki minden műfajban listavezető Magyarországon. Megkapta az Onassis Irodalmi Díjat is, ami nagyobb, mint a Nobel-díj. Végül is ez pár éve megtörtént, és akkor megint jött egy színházvezető, hogy felterjesztene, de még mindig egy picit falsnak találtam.

Miért?

Azt kérdeztem, Tolcsvay László, aki minden fontos színházi munkánkban társszerző, idősebb is nálam egy picit – és mégiscsak ő írta a Nemzeti Dalt, nem beszélve Az első villamosról, és arról, hogy írtam neki is néhány nagylemeznyi dalt –, miért nem kap előbb, mint én? Aztán tavaly megkapta ő is, de nekem nem jutott eszembe, hogy ez azt jelenti, hogy én jövök. Idén nem keresett senki, hogy fölterjesztett volna és ezért nem is jutott eszembe. Amikor pedig kiderült, akkor az volt bennem, hogy jaj de jó, igazán príma érzés, hogy most már nyugodtan megkaphatom.