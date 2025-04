Ez lesz a Miskolci Soho: A minőségi szórakozás helyszínévé teszik a Bazár-tömböt

Péntekenként és szombatonként este egy új közösségi tér - a Miskolci Soho - várja a belvárosi Bazár-tömbben a zenét és kultúrát kedvelő városlakókat, családokat, felnőtteket és fiatalabbakat. Ez lesz a Miskolci Soho.

Másfél milliárd forintból épült ez a ház a Bazár-tömbben. Mellette lesz a Miskolci Soho

Az Expert Holocor Ingatlanhasznosító Kft. - Hajdú László tulajdonos ügyvezető - irányításával jó hét esztendeje kezdte meg áldásos tevékenységét a miskolci belváros Bazár-tömbként ismert területén, a főutca tőszomszédságában. A munka nagyon fontos mérföldkövéhez érkezett el: egy másfél milliárd forintos beruházás keretében elkészült a Bazár-tömb központjában egy több funkciós épület, amelyet hivatalosan és ünnepélyesen április 25-én adnak át.

A Bazár-tömb - vagy ahogyan korábban nevezték Széchenyi-negyed - évtizedek óta neuralgikus pontja Miskolc belvárosának. Több próbálkozás is volt a rendbetételére, de ezek csak részeredményeket hoztak. A Kazinczy utca és a Régiposta utca felől is felhúztak lakóépületeket és megépült a parkolóház is. Az igazi pezsgést az indította el, hogy 2017-ben az Expert Holocor megkezdte az építkezést.

Az elmúlt időszakban öt épületet rehabilitáltunk itt. A legnagyobb beruházás kétségtelenül az újépítésű ingatlan.

Másfél milliárdos beruházás eredménye

A másfél milliárdos beruházás átadásával egyidejűleg egy létrejön egy zenei, kulturális közösségi tér is a Bazár-tömbben: a Miskolci Soho. Magától Hajdú Lászlótól tudtuk meg a részleteket: három miskolci vendéglátóhellyel - a főutcára nyíló A Leves étteremmel, az új épület földszintjén megnyílt Rockabilly Chiken étteremmel és a szomszédos társasház földszintjén működő Melon Kávéházzal - megalapították a Miskolci Soho Egyesületet.

Miskolci Soho: Hangulatos programokat kínálnak

"Célunk, hogy egy méltatlanul hanyagolt belvárosi területet felélesszünk Csipkerózsika álmából, s minőségi módon visszaadjuk azt a miskolciaknak - mondják az egyesület tagjai. - Terveink szerint ez a hely - a Miskolci Soho - a biztonságos, tiszta, minőségi, halk zenés, fényjátékos, gasztro-kulturális gyülekező hely lesz az úgynevezett "harminc pluszos" generációk részére."